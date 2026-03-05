Gyalázkodás a tiszás csoportokban: Hajléktalannak és hazaárulónak nevezték a hazatért magyar foglyokat

Elképesztő indulatokat váltott ki egy-egy kárpátaljai hadifogoly hazatérése a hazai ellenzék soraiban. A radikalizálódott Tiszás csoportokban azonnal megindult a gyalázkodás. Sokan pusztán választási színjátékról írtak, sőt, egyenesen hazaárulónak titulálták a két magyar állampolgárt, akiket a biztos halálból hoztak vissza. Ezt a cinikus hangulatkeltést a balliberális sajtó is felerősítette.

A hazai portálok szolgaian vették át az ukrán külügy álláspontját, miközben Szijjártó Péter külügyminiszter hiába próbálta rávilágítani az újságírókat a diplomáciai siker emberi oldalára. A gyűlöletkeltő kommentek és a fanyalgó cikkek tökéletesen megmutatják: bizonyos politikai köröknek a magyar életeknél is fontosabb a külföldi elvárások kritikátlan kiszolgálása.