Gyalázkodás a tiszás csoportokban: Hajléktalannak és hazaárulónak nevezték a hazatért magyar foglyokat

Megdöbbentő gyűlölethullám söpört végig az ellenzéki térfélen a kárpátaljai magyarok hazatérése után. Miközben a kormány emberéleteket mentett a frontról, a Tisza párt szimpatizánsai hajléktalannak és hazaárulónak nevezték a megmentett férfiakat. A hazai ellenzéki sajtó és több közszereplő eközben nyíltan a kijevi narratívát ismételgetve próbálja hitelteleníteni a sikeres mentőakciót.

  • Hírek
  • 2026. március 05., csütörtök 20:15
  • Frissítve: 2026. március 05., csütörtök 21:01
Elképesztő indulatokat váltott ki egy-egy kárpátaljai hadifogoly hazatérése a hazai ellenzék soraiban. A radikalizálódott Tiszás csoportokban azonnal megindult a gyalázkodás. Sokan pusztán választási színjátékról írtak, sőt, egyenesen hazaárulónak titulálták a két magyar állampolgárt, akiket a biztos halálból hoztak vissza. Ezt a cinikus hangulatkeltést a balliberális sajtó is felerősítette. 

A hazai portálok szolgaian vették át az ukrán külügy álláspontját, miközben Szijjártó Péter külügyminiszter hiába próbálta rávilágítani az újságírókat a diplomáciai siker emberi oldalára. A gyűlöletkeltő kommentek és a fanyalgó cikkek tökéletesen megmutatják: bizonyos politikai köröknek a magyar életeknél is fontosabb a külföldi elvárások kritikátlan kiszolgálása.

 

