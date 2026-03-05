Amikor a nagypolitika zaja elcsendesül, csak az emberi életek számítanak. Hazatért az a két magyar-ukrán kettős állampolgár, akiket a szomszédos ország sorozótisztjei erőszakkal vitték a frontra golyófogónak. A férfiak ukrán katonaként estek orosz hadifogságba, ahonnan látszólag nem volt kiút. Román Albert drámai videóüzenete azonban célhoz ért. A magyar kormány azonnal cselekedett: Orbán Viktor telefonon kérte Vlagyimir Putyin orosz elnököt a foglyok elengedésére, aki eleget tett a kérésnek.

A diplomáciai mentőakció sikerét jelzi, hogy Szijjártó Péter külügyminiszterrel együtt érkeztek haza a biztonságot jelentő anyaországba. A kormányfő személyesen látogatta meg a kárpátaljai hadifoglyokat, egyértelművé téve: Magyarország területéről soha többé senki nem hurcolhatja el őket egy értelmetlen háborúba. Ez a határozott lépés éles kontrasztot mutat a kijevi vezetés érzéketlen és erőszakos mozgósítási gyakorlatával szemben.