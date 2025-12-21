A 90 milliárd eurós hadikölcsönről

A miniszterelnök azt is hozzátette, hogy egy közvetlen háborús veszélyt sikerült most elhárítani Brüsszelben. Kiemelte, hogy az orosz vagyon elkobzása hadüzenet lett volna Oroszország felé. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy a háború közvetlen veszély, ami kopogtat az ajtón és nem szabad ajtót nyitni neki.