A 90 milliárd eurós hadikölcsönről

Nekünk stabil Ukrajna kell, ezért is adunk segítséget nekik, ezért is fáj, hogy egy részét ellopják - jelentette ki Orbán Viktor Szegeden, a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén. Ukrajna teljes villamosenergia-ellátása 44 százaléka, illetve a gázellátásuk 58 százaléka Magyarországról érkezik.
A miniszterelnök azt is hozzátette, hogy egy közvetlen háborús veszélyt sikerült most elhárítani Brüsszelben. Kiemelte, hogy az orosz vagyon elkobzása hadüzenet lett volna Oroszország felé. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy a háború közvetlen veszély, ami kopogtat az ajtón és nem szabad ajtót nyitni neki.