A kutya ette meg helyett: Magyar Péter szerint az AI írta a megszorításokat

A politikai kabaré új szintre lépett, ugyanis Magyar Péter a lelepleződés utáni pánikban egészen elképesztő magyarázattal állt elő, és a saját terveit a mesterséges intelligenciára hárította, mintha a ChatGPT magától találta volna ki a nyugdíjasok sarcolását. A Paláver című műsorban is téma volt, hogy a Tisza elnöke fogta a megszorítócsomagot, és egyszerűen ráfogta a technológiára, miközben a felmérések szerint stabil Fidesz vezetés mellett a Tisza szerint ők állnak jobban, ami szintén a valóságtagadás jele, de szerencsére a világpolitika komolyabb vizein amerikai-orosz tárgyalás zajlik a békéről.