Orbán Viktor levele Brüsszelnek: a kezdeményezés, amely megállíthatja a drágulást

A Hormuzi-szorosban zajlik a világ tengeri kőolajszállításának a 33 százaléka, a földgázszállításának pedig a 20 százaléka - mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta: több ország is van, amely az exportjának 100 százalékát itt bonyolítja le, ez a kiesés drasztikus következményekkel járhat.



A tárcavezető hangsúlyozta:

a tilalom alól Magyarország eddig mentességet élvezett, de az Ukránok politikai okokból nem indítják újra az orosz olaj szállítását.

Az iráni helyzet a egész világra veszélyes, Zelenszkij olajblokádja pedig nem csak Magyarországot, hanem az egész uniót fenyegeti. - jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor elmondta: fel kell lépni az értelmetlen szankciók ellen.



A veszély elhárításához két döntésre van szükségünk: egész Európában felül kell vizsgálnunk és fel kell függesztenünk minden az orosz energiára kivetett szankciót. Ezt a mai napon kezdeményeztem Ursula Von der Leyen bizottsági elnök asszonynál.

A miniszterelnök leszögezte: az unió csak árt a saját tagországainak az olcsó orosz energiahordozók tiltásával.