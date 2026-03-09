Ilyen hatása lehet a védett árnak a hazai piacra

Védett árat vezetett be a kormány az üzemanyagokra - jelentette be a miniszterelnök. Orbán Viktor a rendkívüli kormányülés után elmondta: a családok és vállalkozások védelméért a benzin árát 595, a gázolajét pedig 615 forintra limitálják. A HírTV Híradója a témában Hortay Olivért, a Századvég energetikai és klímapolitikai üzletágának vezetőjét, majd Lentner Csabát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közgazdász professzorát kérdezte.
A nemzetközi olajárrobbanás és az ellátási bizonytalanságok miatt a magyar kormány rendkívüli intézkedésként árplafont vezetett be: a benzin árát 595, a gázolajét pedig 615 forinton maximalizálták a hazai rendszámú járművek számára.
Orbán Viktor bejelentése szerint a lépés a családok, a gazdák és a vállalkozások védelmét szolgálja.
A szakértők rávilágítottak, hogy az állami stratégiai készletek felszabadítása garantálja a zavartalan ellátást, miközben az intézkedés jelentős anyagi terhet vesz le a lakosság válláról. Lentner Csaba közgazdász professzor kiemelte: a piaci árak mellett
akár 1200 forintot is fizethetnénk literenként,
így a döntés literenként közel 600 forintos megtakarítást jelenthet. Az árstop elsődleges célja az infláció kordában tartása és a fizetések, nyugdíjak vásárlóértékének megőrzése a drasztikusan emelkedő világpiaci árak közepette.