Külföldi befolyás? Feltárulhat a Tisza Párt mögötti ukrán szál

Hamarosan a nyilvánosság számára is megismerhetők azok a dokumentumok, amik a Tisza Párt ukrán kapcsolatait tárják fel- erről Kocsis Máté beszélt. A Fidesz frakcióvezetője elmondta: a Nemzetbiztonsági Bizottság újabb információkat kapott a Nemzetbiztonsági Szolgálatoktól, amely alapján felkérték őket egy a műveleti érdekeket nem sértő tájékoztató kidolgozására. A frakcióvezető hozzátette: bízik benne, hogy a jelentés belátható időn belül elkészül.
A politikus tájékoztatása szerint az ügy már január 9-én a Nemzeti Biztonsági Bizottság napirendjére került. Akkor egy olyan információs anyagot mutattak be, amely rávilágított a párt és a külföldi finanszírozási források közötti feltételezett kapcsolatokra. A bizottság legutóbbi ülésén a titkosszolgálatok további, új részleteket is megosztottak a képviselőkkel a témában.