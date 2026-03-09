Külföldi befolyás? Feltárulhat a Tisza Párt mögötti ukrán szál

Hamarosan a nyilvánosság számára is megismerhetők azok a dokumentumok, amik a Tisza Párt ukrán kapcsolatait tárják fel- erről Kocsis Máté beszélt. A Fidesz frakcióvezetője elmondta: a Nemzetbiztonsági Bizottság újabb információkat kapott a Nemzetbiztonsági Szolgálatoktól, amely alapján felkérték őket egy a műveleti érdekeket nem sértő tájékoztató kidolgozására. A frakcióvezető hozzátette: bízik benne, hogy a jelentés belátható időn belül elkészül.