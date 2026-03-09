Olyat tett Kövér László Szabó Tímea parlamenti ordítozása közben, amit korábban soha

Súlyos vádakkal és személyeskedő vitával zárult Szabó Tímea hétfői parlamenti szereplése. A balliberális képviselőnő élesen bírálta a kabinetet, kijelentve: a kormány családbarát politikájából mára csupán a „pedofil barátok” védelme maradt meg, ezért az ország vezetésének távoznia kell.
A vádakra Rétvári Bence államtitkár válaszolt, aki szerint
a politikus ugyanúgy távozik az ülésteremből, ahogy érkezett: féligazságokkal és alaptalan vádaskodással.
A vita parázs hangulatát Kövér László házelnök szokatlan közbevetése tette teljessé: a folyamatos bekiabálásokra reagálva engedélyezte Szabónak, hogy „utoljára még kiabálja ki magát”, mielőtt végleg elhagyja a törvényhozást.