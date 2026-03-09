Komment - Kampány össztűz alatt: elszabaduló benzinárak, ukrán zsarolás és fokozódó befolyásolási kísérletek

Védett árat vezet be ma éjféltől a kormány az iráni és az ukrajnai események miatt megnövekedett üzemanyagárak ellensúlyozására. Törvényjavaslatot nyújt be a Fidesz ukrán aranykonvoj ügyében, hogy tisztázni lehessen a visszatartott vagyon eredetét, célállomását, felhasználásának és rendeltetésének a célját.