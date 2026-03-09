NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Komment - Kampány össztűz alatt: elszabaduló benzinárak, ukrán zsarolás és fokozódó befolyásolási kísérletek

Vendégek: Lánczi Richárd - az Alfahír és az N1Tv főszerkesztője, Pityinger László, Dopeman - magyar rapper, producer, Galba-Deák Ádám - a Szolidaritás Pártjának elnökségi tagja, alapítója, Hoppál Hunor - a Mandiner szerkesztője. Műsorvezető: Futó Boglárka.

  • Komment
  • 10 órája
  • Forrás: Hír TV
Védett árat vezet be ma éjféltől a kormány az iráni és az ukrajnai események miatt megnövekedett üzemanyagárak ellensúlyozására. Törvényjavaslatot nyújt be a Fidesz ukrán aranykonvoj ügyében, hogy tisztázni lehessen a visszatartott vagyon eredetét, célállomását, felhasználásának és rendeltetésének a célját. 

 

