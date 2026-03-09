NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor az elszabaduló üzemanyagárak miatt

Az ukrán olajblokkád és a közel-keleti fegyveres konfliktusok következtében drasztikus emelkedésnek indult a kőolaj ára Magyarországon, ami komoly veszélyt jelent az egész Európai Unió energiabiztonságára – figyelmeztetett Orbán Viktor legfrissebb videónyilatkozatában.

  • 3 órája
  • Frissítve: 2 órája
  • Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
A miniszterelnök szerint a helyzet kezeléséhez azonnali uniós és hazai lépésekre van szükség: egyrészt kezdeményezte az Európai Bizottság elnökénél az orosz energiára kivetett szankciók teljes körű felülvizsgálatát és felfüggesztését, másrészt 

rendkívüli kormányülést hívott össze, 

hogy megakadályozzák a gázolaj és a benzin árának elviselhetetlen mértékű növekedését.

 

