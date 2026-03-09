Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor az elszabaduló üzemanyagárak miatt

Az ukrán olajblokkád és a közel-keleti fegyveres konfliktusok következtében drasztikus emelkedésnek indult a kőolaj ára Magyarországon, ami komoly veszélyt jelent az egész Európai Unió energiabiztonságára – figyelmeztetett Orbán Viktor legfrissebb videónyilatkozatában.
A miniszterelnök szerint a helyzet kezeléséhez azonnali uniós és hazai lépésekre van szükség: egyrészt kezdeményezte az Európai Bizottság elnökénél az orosz energiára kivetett szankciók teljes körű felülvizsgálatát és felfüggesztését, másrészt
rendkívüli kormányülést hívott össze,
hogy megakadályozzák a gázolaj és a benzin árának elviselhetetlen mértékű növekedését.