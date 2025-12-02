A lufi kipukkadt: a Fidesz vezet, a Tisza a 600 oldalas baloldali receptkönyvvel falnak ment

A valóság makacs dolog, és a számok világosan mutatják, hogy a Fidesz vezet, miközben a Tisza elérte e tetőpontot, ahonnan a gravitáció törvényei szerint már csak lefelé vezet az út, köszönhetően annak a 600 OLDAL terjedelmű beismerő vallomásnak, ami napvilágot látott. Ez a dokumentum ugyanis nem más, mint egy ízig-vérig baloldali termék, amelyben a Tisza megszorító csomagja a legszebb gyurcsányi hagyományokat idézve próbálja eladni a nadrágszíjmeghúzást "reformként".