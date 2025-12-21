Valóságos abszurd dráma bontakozott ki a napfény városában, ahol Ukrajna támogatásáról kérdeztük Magyar Péter embereit, de a válaszok helyett csak a káosz és a fejetlenség uralkodott a helyszínen. A formáció képviselői most is különböző módszerekkel próbáltak ködösíteni: Molnár Dániel a 3300 gyermeknek a bántalmazási ügye emlegetésével terelt, Tarr Zoltán a sajtóperekkel viaskodott, Boda Nikoletta pedig karácsonyi jókívánságokkal menekült, míg Rost Andrea operaénekesnőre hirtelen rátört a munkaláza, és inkább a kórussal próbált a válaszadás helyett. A komédiát tovább fokozta, hogy a háttérben rejtélyes aranykarkötők eltűnése miatt is állt a bál, miközben a szimpatizánsok azonban nem tartották véka alatt a véleményüket a háborúról. A hívek szerint remek, hogy egyes tagállamok hitelt nyújtanak Ukrajnának, sőt, fegyvereket és NATO-katonákat is küldenének a frontra. A felmérések nem hazudnak, hiszen Magyar Péter követőinek nagy része támogatja Kijev uniós integrációját, még ha a vezetőjük emberei inkább el is futnak a kínos kérdések elől.