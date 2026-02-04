Oscar-díjas időzítés vagy pánikreakció? Magyar Pétert „lefejeznék”, de mi tudjuk, miről akarja elterelni a figyelmet!

Ez a Monitor, a műsor, ahol a véletleneket meghagyjuk a lottónyerteseknek. Nálunk gyanús, ha Magyar Péter éppen abban a pillanatban válik a „lefejezéssel fenyegetett” nemzeti mártírrá, amikor kiderül a kínos valóság: hogy fizetett börtöntöltelékekkel akarta szétverni a Lázárinfót. Micsoda időzítés! Mi nem a füstöt nézzük, hanem a tüzet: a politikai áldozat szerepe most csak egy pajzs, amivel a botrányt próbálják kivédeni.
Üdvözöljük a valóságban, ez a Monitor, ahol nem vesszük be a Magyar Péter-féle Hollywoodi forgatókönyvet. A politikai nagykönyv első szabálya: ha lebuksz, játssz áldozatot! És micsoda véletlen: pont akkor fenyegetik lefejezéssel a Tisza Párt vezérét, amikor kiderül, hogy felbérelt börtöntöltelékeket küldött a Lázárinfo megzavarására. Ez nem sorsszerűség, ez színtiszta elterelés. A bűvész a jobb kezével a szívéhez kap ("Jaj, bántanak!"), miközben a bal kezével gyorsan elrejti a fizetett provokátorok számláit.