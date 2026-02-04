Maja T. a magánzárkában szentté avatja magát, az áldozatok vére még a viperán szárad: Íme a nyugati „antifasizmus” igazi arca!

A budapesti antifa támadások évfordulóján újra felszakadnak a sebek, de nem csak az áldozatokon. A Hammerbande nevű német terrorszervezet tagjai, akik viperával és paprikaspray-vel vadásztak emberekre, most a bíróságon és a sajtóban próbálják áldozatnak beállítani magukat. A legújabb fejezet: Maja T. interjúja a Deutsche Welle-nek, ahol az „igazságos társadalomról” papol, miközben a vád szerint bűnszervezetben vert embereket. A Büntetés-végrehajtás reakciója egyértelmű: a német lap egyoldalúan tálalta a sztorit, a magyar börtönökben rend van, nem kínzás.

Lipták Tamás újságírót a Nyugatinál támadták meg, csak mert „kiszúrták”. Ez a szélsőbaloldali erőszak lényege: nem kell ok, elég egy rossz ruha vagy egy tekintet. A módszer a hiénáké: falkában támadnak a gyanútlan áldozatra, majd elszaladnak. Ilaria Salis már Brüsszelben ül mentelmi joggal, Gabriella M. Olaszországban bujkál (vagyis inkább sétálgat, mert az olasz bíróság elengedte), Maja T. pedig a „szolidaritásról” beszél a rácsok mögül. Ez nem aktivizmus, ez szervezett bűnözés, amit nyugatról importáltak, mert itthon szerencsére még nincs vevő erre az őrületre.