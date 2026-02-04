V. Németh Zsolt: A víz nemzetstratégiai jelentőségű közszolgáltatás

A vízipar ma a fejlődésről és az új lehetőségekről szól. 2023-ban szakma történeti jelentőségű döntés született, az állam világossá tette, hogy a víziközmű hálózat nem mellékes technikai terület, hanem nemzetstratégiai jelentőségű közszolgáltatás – hangsúlyozta V. Németh Zsolt a VÍZIPAR 2026 szakmai fórumon. Az Energiaügyi Minisztérium víziközmű-ágazatért felelős államtitkára arra emlékeztetett, hogy korszakváltás történt az ágazatban szervezeti, humán és szakmai szinten is. Hozzátette, hogy ezek mellett technológiai megújulás is zajlik, azon dolgoznak, hogy a rendszereket energia-és költséghatékonyabbá tegyék.

A magyar víziközmű-ágazat előtt álló kihívások – az infrastruktúra megújítása, a hálózati veszteségek csökkentése, a digitalizáció és a fenntartható üzemeltetés – csak széles körű szakmai együttműködéssel kezelhetők hatékonyan - hangsúlyozta a Víziközmű Szövetség elnöke. Úgy fogalmazott, hogy az indokolt költségek fedezete már biztosított.

A VÍZIPAR 2026 országos szakmai fórumot és szakkiállítást 14 éves kihagyás után szervezték meg ismét. A közel 1500 résztvevő közt víziközmű-szolgáltatók, tervezők, kivitelezők, gyártók és döntéshozók egyaránt megtalálhatók.

