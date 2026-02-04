Húszezer nyom közül egy volt igaz, de azt eldobták! Így hagyták futni Till Tamás gyilkosát 26 éven át – A sokkoló részletek

Egyetlen bicikli, egy eltűnt kisfiú és 26 évnyi csend – ez Till Tamás tragédiájának mérlege. A brutális gyilkosság részletei még a sokat látott nyomozókat is sokkolták: a 11 éves fiút ácskapoccsal verték agyon, nyakát törték, majd bebetonozták egy fészer alá. A tettes, F. János, aki akkor 16 éves volt, majdnem megúszta az elévülés miatt, de a lex Till Tamás (a törvénymódosítás) és az ügyészség elszántsága végül rács mögé juttatta. De 15 év? A szülőknek ez alamizsna az igazságszolgáltatástól. A történet legkegyetlenebb csavarja, hogy a biciklit már három hónappal az eltűnés után megtalálták a szomszédban, de a tulajdonos kidobta. Ott volt a megoldás karnyújtásnyira, de a hatóságok a fals bejelentéseket kergették. A szülők közben „bűnözőként” éltek: az apát poligráfozták, gyanúsították, miközben ők minden este ruhástól aludtak, ugrásra készen, ha jön a hír. F. János pedig élte világát, amíg egy „üzlettárs” be nem köpte. Most a bíróságon farkasszemet nézhetnek: a gyászoló szülők és a férfi, aki betonba öntötte a jövőjüket.