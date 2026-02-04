Brüsszeli túsz, budapesti káosz és kommunista árnyak: Kapitány István nem a jövő, hanem a Vörös Polip rozsdás alkatrésze

Üdvözöljük a politikai bábszínházban, ahol Manfred Weber elvárása mozgatja a zsinórokat, amit Magyar Péter titkolt eddig, de a "főnök" most elszólta magát. A helyzet fokozódik: már Karácsony Gergely haverjai is menekülnének a süllyedő hajóról, miközben Kapitány István múltja a hírhedt Interag sötét folyosóira vezet vissza. Az unió és a Tisza Párt vaksága veszélyes elegy, hiszen Kapitány tökéletes Vörös Polip alkatrésze a gépezetnek, aki a régi rendszert építi vissza. A fővárosi élet nehézségei pedig már a saját holdudvaruknak is sok.