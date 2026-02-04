8 év fegyházra ítélték a 2023. febuári antifa támadások egyik résztvevőjét, Maya T-t

Figyelem, a videóban megrázó felvételek láthatóak!

Fejre célzott ütések viperával és rugdosás. Az antifák 2023. februárjában Budapesten szabályos embervadászatot hajtottak végre. A célpontok ártatlan járókelők voltak. Az antifa-támadásokban nyolcan sérültek meg, közülük hárman súlyosan.

Az ügy főszereplője, Ilaria Salis 15 hónapot töltött előzetes letartóztatásban, illetve házi őrizetben Magyarországon. Az olasz baloldal európai parlamenti pozíciót adott neki, így mentelmi joghoz jutva szabadon távozhatott Magyarországról. Brüsszelben pedig rögtön a magyar jogrendet és a kormányt kezdte támadni.

Ilaria Salis tüntetést is szervezett Brüsszelben azt követelve, hogy engedjék szabadon fogságban maradt társát. Maja T. az ügy negyedrendű vádlottja azonban nem úszta meg a felelősségre vonást. A transznemű antifa apja a tárgyalás előtt mentegette a szélsőbaloldali aktivistát. A bíróság azonban bűnösnek találta bűnszervezetben elkövetett életveszélyt okozó testi sértés kísérlete és aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés kísérletében, és 8 év fegyházat kapott. Az utolsó szó jogán a transznemű antifa áldozatnak tüntette fel magát.

A per ötödrendű vádlottja, Gabriella M. olasz állampolgár hasonló bűncselekmények miatt 7 év fegyházbüntetést kapott. A per harmadrendű vádlottját, a német Anna M.-et bűnszervezetben való részvétel miatt 2 év börtönben letöltendő szabadságvesztésre ítélte a törvényszék, öt évre felfüggesztve.