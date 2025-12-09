Babis visszatért, Brüsszel retteg, a "woke" világ pedig teljesen megőrült

A geopolitikai erőtér látványos átrendeződése zajlik, hiszen Andrej Babis választási sikerével Csehország ismét a nemzeti érdekérvényesítés útjára lépett, amit a Politico bennfentes információi szerint Brüsszel alig titkolt rettegéssel figyel. Az uniós központban pontosan tudják: a közép-kelet európai jobboldali, karakteres konzervatív hangok felerősödése kemény vétókat és határozott állásfoglalást ígér az illegális migráció, a brüsszeli energiapolitika és az orosz-ukrán háború kezelésének kérdéseiben. Ezzel a reálpolitikai józansággal áll éles, már-már komikus kontrasztban a nyugati világ legújabb agyréme, a Seattle Pride-meccs, amelyet a futball-vb égisze alatt rendeznének meg. A szervezők tájékozatlanságát vagy cinizmusát minősíti, hogy a programterv szerint Irán és Egyiptom válogatottjai játszanának az LMBTQ-jogokért, miközben ezekben az államokban a homoszexualitás bűncselekménynek számít.