Bort iszik és közpénzt prédikál: Hadházy Ákos korrupciós hálózata Zuglóban?

Úgy tűnik, Hadházy Ákos számára a morál csak egy eladható termék, hiszen a Fidesz szerint valójában egy kiterjedt korrupciós hálózatot működtethet a kerületben a saját javára. A hangzatos elvek mögött a valóság kiábrándító. A politikus ugyanis zuglói közpénzből fizetheti a saját propagandistáját, miközben Rózsa András polgármester asszisztál ehhez a színjátékhoz. A haveri kifizetés nem kevés, a pénzt papíron kommunikációs feladatok ellátásáért kapja az illető. Ez ám a korrupció felsőfokon! A Zugló költségvetését terhelő botrány tökéletesen mutatja be a baloldal képmutatását. A „Tisztességes és Igazságos Társadalomért” Alapítvány vezetője elvileg a propaganda ellen küzdene. Micsoda irónia, hogy mégis ebből él, méghozzá nem is rosszul. Radics Béla szerint Hadházy saját hűbérbirtokaként kezeli a kerületet. A bizalmi emberei ülnek mindenhol. Egy gyanús ügyvéd például 30 milliót szakíthatott. Deutsch Tamás szerint ez már a törvényesség határát súrolja. A Fidesz ezért feljelentést tesz.