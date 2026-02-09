„Megvédjük a mindennapjainkat!” – Latorcai Csaba a KDNP új aláírásgyűjtéséről

A HírTV Napindító című műsorában Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke beszélt a párt által indított, „Megvédjük a mindennapjainkat!” elnevezésű aláírásgyűjtésről. A beszélgetés középpontjában a Tisza Párt kiszivárgott gazdasági programja állt, amely a KDNP szerint súlyos megszorításokat tartalmaz az egyházi intézmények rovására.