Így kerültek idegbe a tiszás biztonsági őrök a HírTV stábjától Szegeden

Félbeszakított interjú, lökdösődés és kényszerű távozás jellemezte a HírTV stábjának látogatását a Tisza Párt szegedi eseményén. Miközben Tarr Zoltán alelnök éppen válaszolni próbált a riporter kérdéseire, a biztonsági szolgálat emberei határozott fellépéssel vetettek véget a beszélgetésnek, majd az élő bejelentkezés alatt is atrocitások érték a csatorna munkatársát.
A Tisza Párt szegedi rendezvényén a stáb megpróbálta kérdezni a párt politikusátt, többek között az Ukrajnának nyújtandó támogatásokról és a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról. Tarr Zoltán, a párt alelnöke éppen válaszolni kezdett a riporter Ukrajnával kapcsolatos kérdésére, amikor a biztonsági őrök közbeavatkoztak.