Kedd délután tartják az év utolsó Kormányinfóját – Élőben a Hír Tv-n

Ez az esemény most mindent eldönthet az ünnepek előtt, ezért semmiképpen se kapcsoljanak el. Az év utolsó Kormányinfója tartogatja a legnagyobb meglepetéseket, és mi ott leszünk az első sorban. A Hír Tv stábja ezúttal is élőben közvetíti a rendkívüli sajtótájékoztatót, hogy önök garantáltan első kézből értesüljenek mindenről. Pontosan december 23-án, délután 15 óra 30 perckor áll a kamerák és az újságírók elé Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Mellette Vitályos Eszter kormányszóvivő ismerteti majd a legfrissebb kormányzati döntéseket. Ez a Kormányinfó tesz pontot a 2025-ös politikai év végére, így fajsúlyos témákra számíthatunk.