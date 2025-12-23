NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld

Kedd délután tartják az év utolsó Kormányinfóját – Élőben a Hír Tv-n

Közvetlenül az ünnepi asztal megterítése előtt még egyszer a figyelem középpontjába kerül a politika. A kormány legfontosabb döntéseit és az év zárását jelentő bejelentéseket élőben hozzuk el otthonaikba, hogy tisztán lássanak a karácsonyi forgatagban is.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Frissítve: 27 perce
Vágólapra másolva!

Ez az esemény most mindent eldönthet az ünnepek előtt, ezért semmiképpen se kapcsoljanak el. Az év utolsó Kormányinfója tartogatja a legnagyobb meglepetéseket, és mi ott leszünk az első sorban. A Hír Tv stábja ezúttal is élőben közvetíti a rendkívüli sajtótájékoztatót, hogy önök garantáltan első kézből értesüljenek mindenről. Pontosan december 23-án, délután 15 óra 30 perckor áll a kamerák és az újságírók elé Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Mellette Vitályos Eszter kormányszóvivő ismerteti majd a legfrissebb kormányzati döntéseket. Ez a Kormányinfó tesz pontot a 2025-ös politikai év végére, így fajsúlyos témákra számíthatunk.

 

Továbbiak a témában