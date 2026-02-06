A „viráglelkű” terrorista áldozatot játszik, miközben a magyar áldozatok vére még meg sem száradt

A Fővárosi Törvényszék előtt abszurd dráma zajlott: Maja T. szülei is jelen voltak, és miközben a fiuk (aki biológiailag férfi, bár Maja néven fut) 8 évet kapott, az apja, Wolfgang Jarosch arról beszélt, hogy a gyerek „semmilyen erőszakot nem alkalmazott”. Szerinte a videón látható piros sapkás személy (aki állítólag Maja) csak „elsétál”, sőt, a fegyházbüntetés valójában egy „politikai kirakatper” eredménye. Ez a tipikus antifa taktika: amikor vernek, akkor hősök, amikor elkapják őket, akkor áldozatok. Maja T. az utolsó szó jogán egy „kis virághoz” hasonlította magát, aki most „nem virágzik” a börtönben. Nos, a vipera és a paprika spray áldozatai, akiket a nyílt utcán vertek félholtra, valószínűleg nem botanikai hasonlatokkal írnák le az élményt.