A közöny öl, a gyerekek viszont cselekszenek: Miért félnek a felnőttek újraéleszteni, miközben az ovisok már tanulják?

Üdvözöljük a valóságban, ahol a kaszás nem válogat: Magyarországon évente majd 30 ezer ember hal meg hirtelen szívhalálban. Ez nem statisztika, ez tragédia. De van remény, méghozzá a legkisebbek kezében. Az Országos Mentőszolgálat tette közzé azt a drámai videót, ahol egy kisfiú a segélyhívás indításával megmentette édesanyja életét. Ez az eset a bizonyíték: már kis korban is érdemes megtanítani a gyerekeket arra, hogy mit tegyenek baj esetén. Varga Erika, a Defibrillátor Plusz ügyvezetője szerint a gyerekek nagyon okosak és taníthatók, sokszor ők kérik el a telefont, és tudniuk kell, hogy a segélyhívó szám a telefonokon fel is jön billentyűzetfeloldás nélkül.