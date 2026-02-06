Újabb magyar áldozata van a kényszersorozásoknak Ukrajnában

Nem ér véget a tragédiasorozat: újabb berángatott kárpátaljai magyar hunyt el. Az ukránok azt állítják tüdőgyulladást kapott a katonai alapkiképzés közben. Alig 46 éves volt.

Egy hónapon belül ő a második kárpátaljai magyar, aki a kényszersorozások miatt vesztette életét.