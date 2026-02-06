Újabb magyar áldozata van a kényszersorozásoknak Ukrajnában

A bűnöket feljegyezzük és nem hagyjuk büntetlenül- ezt üzente Zelenszkijnek a miniszterelnök a kényszersorozások kapcsán. Orbán Viktor hangsúlyozta: Brüsszel gond nélkül feláldozza a magyarokat, falaznak az ukránoknak, de mi nem hagyjuk annyiban.
Nem ér véget a tragédiasorozat: újabb berángatott kárpátaljai magyar hunyt el. Az ukránok azt állítják tüdőgyulladást kapott a katonai alapkiképzés közben. Alig 46 éves volt.
Egy hónapon belül ő a második kárpátaljai magyar, aki a kényszersorozások miatt vesztette életét.