Kijöttek a sötét gondolatok az odúból: rosszindulatról tettek tanubizonyságot a tiszások

45 éves korában elhunyt Kontra György az MTVA munkatársa. Az M1 Híradójának bemondójaként és a Világhíradó műsorvezetőjeként vált országosan ismertté. Halálhírét elsőként korábbi munkahelye, a kiskunfélegyházi rádió közölte a közösségi oldalán.

A híradós halálhírét több portál is lehozta, köztük a Telex is. A balliberális lap posztja alatt azonban részvét nyilvánító kommentek helyett gyalázkodó hozzászólások lepték el a bejegyzést.