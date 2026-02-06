NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld

Kijöttek a sötét gondolatok az odúból: rosszindulatról tettek tanubizonyságot a tiszások

Gyűlöletcunamit váltott ki Magyar Péter szimpatizánsaiból az MTVA hírolvasójának halálhíre. A Telex, a HVG és a 444 komment szekciójában is hemzsegtek a tragédiát örömmel fogadók hozzászólásai. A KDNP országgyűlési képviselője rámutatott: Magyar Péter hergelése megmutatkozik szimpatizánsai reakcióiban.

Vágólapra másolva!

45 éves korában elhunyt Kontra György az MTVA munkatársa. Az M1 Híradójának bemondójaként és a Világhíradó műsorvezetőjeként vált országosan ismertté. Halálhírét elsőként korábbi munkahelye, a kiskunfélegyházi rádió közölte a közösségi oldalán. 

A híradós halálhírét több portál is lehozta, köztük a Telex is. A balliberális lap posztja alatt azonban részvét nyilvánító kommentek helyett gyalázkodó hozzászólások lepték el a bejegyzést. 

 

 

Továbbiak a témában