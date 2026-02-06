Drakula gróf bejelentkezett a véradó állomás élére – Íme a Tisza gazdasági zsenije!

Ez a politikai cinizmus netovábbja: Kapitány István évtizedekig a Shell globális felsővezetője volt, és nem titok, hogy a globalista cég lobbistájaként, vezetőjeként lett milliárdos. Vagyonát éppen azokból a piaci mechanizmusokból és extraprofitból halmozta fel, amelyek a válság idején térdre kényszerítették Európát.

Most pedig, a Tisza Párt "szakértőjeként", a rezsivédelmet támadja. A képlet végtelenül egyszerű és felháborító: a milliárdos, aki a drága energiából gazdagodott meg, most azt akarja, hogy a magyar családok is a világpiaci árat fizessék. Ebből látszik, kit szolgál: nem a Kisvárdán élő nyugdíjast, hanem a londoni tőzsdén jegyzett részvényeseket.