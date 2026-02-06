NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Drakula gróf bejelentkezett a véradó állomás élére – Íme a Tisza gazdasági zsenije!

A globális energiaárakon hízott milliárdos most a magyar családok védőpajzsát, a rezsicsökkentést akarja lebontani – ez nem szakértelem, hanem a vérszívók logikája. Kapitány István, a Tisza Párt gazdasági guruja nem akárki: egy globális cég lobbistájaként és vezetőjeként vált milliárdossá. A vagyonát a magas energiaárakon gazdagodó multiknál szerezte, amelyek nem mellesleg a föld legnagyobb környezetszennyezői. Így aggodik a fiatalok jövöjéért?

Ez a politikai cinizmus netovábbja: Kapitány István évtizedekig a Shell globális felsővezetője volt, és nem titok, hogy a globalista cég lobbistájaként, vezetőjeként lett milliárdos. Vagyonát éppen azokból a piaci mechanizmusokból és extraprofitból halmozta fel, amelyek a válság idején térdre kényszerítették Európát. 

Most pedig, a Tisza Párt "szakértőjeként", a rezsivédelmet támadja. A képlet végtelenül egyszerű és felháborító: a milliárdos, aki a drága energiából gazdagodott meg, most azt akarja, hogy a magyar családok is a világpiaci árat fizessék. Ebből látszik, kit szolgál: nem a Kisvárdán élő nyugdíjast, hanem a londoni tőzsdén jegyzett részvényeseket.

 

