Mosolyoffenzíva vs. könnygáz: Scholzot kifütyülik, Orbánt megölelik – zongorázni lehet a különbséget

Orbán Viktor felszabadultan, mosolyogva szavazóival fotózkodik, miközben körülötte a biztonság kézzelfogható, nem pedig csak egy politikai ígéret. A kontraszt mellbevágó, hiszen amíg itthon a szeretet dominál, addig a brüsszeli elit tagjai lassan csak páncélozott járművel mernek utcára lépni. Nyugaton a "fejlett" demokrácia éppen ott tart, hogy az európai emberek véleményét nem kérdezik meg, helyette a fejük felett döntenek, sőt, a józan ész ellenére háborúba akarnak menni.

Nem csoda, hogy a német kancellárt kifütyülik, a gazdák pedig trágyával "díszítik" a parlamenteket, hiszen az erőszak és a migráció mindennapos vendég lett náluk. A kampányhajrában tisztán látszik: míg az ellenzék külföldi kottából játszik hamis dallamokat és a nyugati káoszt importálná, addig a miniszterelnök a magyar valóságban épít közösséget, ahol nem kell rettegni a karácsonyi vásárban.

