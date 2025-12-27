Nem hittek a szemüknek a járókelők: Ferrari és Lamborghini lepte el a Hősök terét a gyerekekért

A benzingőz és a szeretet ritkán találkozik ilyen látványosan, de most megtörtént a csoda. Decemberben ismét megrendezték a hagyományos jótékonysági autózás eseményét, ahol a Baptista Szeretetszolgálat szervezésében ötven hátrányos helyzetű gyerek felejthette el egy kis időre a mindennapi nehézségeket. A budapesti Hősök tere aszfaltja megtelt csillogó karosszériákkal. Olyan luxus autók sorakoztak fel katonás rendben, amelyeket a kicsik eddig csak posztereken láthattak. A volán mögött ülő önkéntes autósok egyetlen céllal érkeztek: tiszta örömet szerezni. Volt olyan kisfiú, akit egy hófehér sportautó ülése varázsolt el teljesen, míg másokat egy veterán kisbusz bája ejtett rabul. Az autók felbőgő motorja most kivételesen nem a hivalkodást, hanem a törődést hirdette.