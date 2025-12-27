Nemzeti ügy lett belőle: félmillió gyereken segítettek a magyar vadászok

Hatalmas mérföldkőhöz érkezett az Országos Jótékonysági Vadászat, hiszen az adományok összege mára elérte a bűvös 300 millió forintot. Ez a páratlan összefogás bizonyítja, hogy a magyar társadalom felelősségvállalása képes hegyeket mozgatni a nemes célok érdekében. A befolyt összegből vásárolt több mint 400 orvosi eszköz nélkülözhetetlen segítséget jelent a mindennapi betegellátásban. Az elmúlt években így már fél millió beteg gyerek gyógyulását segítették közvetlenül a vadászok önzetlen felajánlásai. A kezdeményezés bölcsője Fejér vármegye, ahol különösen büszkék erre a nemzeti üggyé nemesedett hagyományra. A legtöbb támogatás éppen ezért a székesfehérvári Szent György Kórház gyermekosztályára jutott az elmúlt évtizedben.