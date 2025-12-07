Orbán Viktor: A brüsszeli döntés megszületett, Európa a háború útjára lépett

A kecskeméti beszédében Orbán Viktor rántotta le a leplet a brüsszeli elit titkos paktumáról, miszerint a színfalak mögött már eldöntötték, hogy Európa háborúba megy, és ezen a kényszerpályán csak a sorsdöntő 2026-os választás jelenthet érdemi féket. A miniszterelnök figyelmeztetése szerint a háború árnyékában egyetlen esélyünk a kimaradásra Magyarország függetlensége és a szuverén cselekvőképesség megőrzése, miközben a baloldalon a Tisza Párt adóemelési programja már a családok biztonságát fenyegeti.