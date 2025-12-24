Orbán Viktor: "Brüsszel háborút, Magyarország békét akar. Nem lehet kizárni, hogy Európa számára az idei az utolsó békeév. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök a Magyar Nemzetnek adott ünnepi interjújában. Orbán Viktor úgy fogalmazott: Ma Európában újra két tábor van: a háborús párt és a békepárt. Jelenleg a háborúpárti erők vannak fölényben. A kormányfő beszélt a migrációs paktumról is amit Magyarország nem hajt végre, ezért napi egymillió euróra büntetik. Mint mondta, a lengyelek ugyanazt csinálják, mint mi, őket viszont jutalmazzák. Az unió folyamatosan szűkíti a nemzetek szuverenitását, miközben képtelen élni a megszerzett hatáskörökkel. "