Orbán Viktor: Brüsszel háborút, Magyarország békét akar

Orbán Viktor: Brüsszel háborút, Magyarország békét akar

A miniszterelnök a háború- és a békepárti oldalakról beszélt a Magyar Nemzetnek adott interjújában.

  • 1 órája
  • Frissítve: 50 perce
Orbán Viktor: "Brüsszel háborút, Magyarország békét akar. Nem lehet kizárni, hogy Európa számára az idei az utolsó békeév. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök a Magyar Nemzetnek adott ünnepi interjújában. Orbán Viktor úgy fogalmazott:  Ma Európában újra két tábor van: a háborús párt és a békepárt. Jelenleg a háborúpárti erők vannak fölényben. A kormányfő beszélt a migrációs paktumról is amit Magyarország nem hajt végre, ezért napi egymillió euróra büntetik. Mint mondta, a lengyelek ugyanazt csinálják, mint mi, őket viszont jutalmazzák. Az unió folyamatosan szűkíti a nemzetek szuverenitását, miközben képtelen élni a megszerzett hatáskörökkel. "

 

 

 

