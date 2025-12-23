Totális összeomlás élőben: A 444 riportere bohócot csinált magából a Kormányinfón

Valószínűleg nem ilyen dicsőségre vágytak a szerkesztőségben, amikor reggel útnak indították kollégájukat. A külföldről pénzelt portál, amely büszkén vállalja, hogy a kormánynak politikai ellenfele, ma a Kormányinfó színpadán mutatta be, hogyan kell szakmailag megsemmisülni. A 444 riportere ugyanis nem kérdezett, hanem a zavaros gondolatmeneteivel konkrétan hülyét csinált magából az ország nyilvánossága előtt. Gulyás Gergely miniszternek szinte meg sem kellett erőltetnie magát, hiszen a "függetlenobjektív" kolléga saját magát gáncsolta el, mi pedig szarkazmussal és némi sajnálattal figyeltük ezt a vergődést.

A 444 riportere és a kínos csend

Nehéz eldönteni, hogy sírjunk vagy nevessünk ezen a teljesítményen. A dollárokért cserébe talán elvárható lenne némi intellektuális felkészültség, de úgy tűnik, a hálózaton belül most csak erre futotta. A riporter izzadtságszagú próbálkozásai, hogy sarokba szorítsa a minisztert, olyanok voltak, mintha egy óvodás próbálna sakkozni egy nagymesterrel. Gulyás Gergely elegáns válaszai után csak a kínos csend és a kollégák lesütött szeme maradt a teremben. Köszönjük a szórakoztatást, legközelebb talán érdemes lenne előbb gondolkodni, és csak utána mikrofont ragadni – bár akkor miről nevetnénk?