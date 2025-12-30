Ukrajna tagadja, hogy megtámadta volna Vlagyimir Putyin egyik rezidenciáját

"Néhány kérdésben kell megegyeznünk. Ha ez sikerül, meg tudjuk teremteni a békét" - így értékelte az amerikai elnök a telefonbeszélgetést Vlagyimir Putyinnal. A két államfő a hétvégi amerikai-ukrán tárgyalások után egyeztetett a békéről. Donald Trump újságírói kérdésre azt mondta, nagyon dühös lett amikor megtudta, hogy Ukrajna dróntámadást indított az orosz elnök rezidenciája ellen.

"Tudják, ki beszélt nekem erről? Putyin elnök tájékoztatott erről a telefonbeszélgetésünkben. Azt mondta, megtámadták, és ez nagyon nem jó. Ne felejtsék, én megszüntettem a Tomahawk-rakéták szállítását, mert ez egy kritikus időszak. Az egy dolog, ha valaki támad, az meg egy másik, hogy megtámadjuk valaki otthonát, a házát. Ez nem a megfelelő idő erre." - mondta Donald Trump.

Az orosz külügyminiszter hasonló válaszlépésekkel fenyegette meg Ukrajnát, Kijev azonban tagad. "Ez egy újabb orosz hazugság azért, hogy feszültséget gerjesszenek az amerikai fél és közöttünk. Ha nincs botrány, ami akadályozza a tárgyalásokat, az vereség Oroszországnak. " - mondta az ukrán elnök.

Az orosz elnök időközben a hadsereg vezetőivel tárgyalt a jelenlegi frontszakaszokról. Vlagyimir Putyin azt mondta, hogy folytatni kell a jelenlegi támadást, el kell foglalni Zaporizzsját és az egész Donyec-medencét.

"Úgy kell alakítanunk a hadműveleteket, hogy folytatni tudjuk a támadást az ellenség védelmi vonalai ellen, a Nyugat és a Közép hadseregcsoporttal közösen, és hogy teljes egészében fel tudjuk szabadítani a Donbász régiót" - mondja Vlagyimir Putyin.

Az orosz vezérkari főnök szerint az orosz hadsereg 700 négyzetkilométer területet foglalt el Ukrajnában decemberben. Ez az eddigi legnagyobb mértékű havi előrenyomulás az orosz-ukrán háborúban. Moszkva azt állítja, hogy az idén majdnem 7 ezer négyzetkilométernyi területet vont az ellenőrzése alá, és elfoglalt 334 települést.



