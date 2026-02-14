NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Így védi meg a kormány a magyarok pénztárcáját

A kormány május végéig meghosszabbította az árréscsökkentést. A szakemberek szerint a januári inflációs adatok is jól mutatják, hogy ez hatékony eszköz az áremelésekkel szembeni küzdelemben a háztartási cikkek és az élelmiszerek esetében is.

Május 31-ig hosszabbította meg a kormány az intézkedést - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely szerint ez hozzájárul a kedvező inflációs adatokhoz. 

A szabályozás alá vont élelmiszerek ára 20%-kal csökkent a drogériai termékek pedig 27%-kal lettek olcsóbbak - emlékeztetett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közgazdásza. Lentner Csaba a hatósági árréstopot pénztárca kímélőnek nevezte.

"Ezek a kormányzati intézkedések hozzájárultak ahhoz, hogy az éves infláció januárra 2,1%-ra mérséklődött. Ami pedig az élelmiszereket illeti ott mindössze 1,3%-os inflációt mutatott ki a statisztikai hivatal. Ha belegondolunk abba, hogy néhány évvel ezelőtt egyes élelmiszereknek az inflációja 80% volt, akkor én azt gondolom, hogy a magyar kormány az elmúlt években óriásit teljesített."

 

 

