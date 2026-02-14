NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld

Nézőpont Intézet: Az ellenzékiek is támogatják a plusz nyugdíjat és a rezsistopot

Az ellenzékiek is támogatják a 13. és 14. havi nyugdíjat, valamint a januári rezsistopot – derül ki a Nézőpont Intézet legfrissebb felméréséből.

Vágólapra másolva!

Az időseknek járó plusz juttatásról a teljes felnőtt népesség nagy többsége jó véleménnyel van, a januári hideg miatt bevetetett árkompenzációnak pedig kétharmados a támogatottsága, ami azt mutatja, hogy a kormányzati intézkedések népszerűsége túlnyúlik a Fidesz-KDNP támogatói bázisán.

A Nézőpont Intézet kutatása arra is kitért, hogy komoly elbizonytalanodást okozhat a kormányellenes választók körében az a Tisza Pártnak tulajdonított megszorító csomag, amely éppen a nyugdíjakat és a rezsicsökkentést veszélyeztetné.

 

Továbbiak a témában