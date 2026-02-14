Orbán Viktor Volodimir Zelenszkijnek: Ez a vita nem rólam és nem Önről szól

"Az ukránok tartják az európai frontot, ezért Viktor is gondolkodhat azon, hogyan növelje a hasát a hadserege helyett." - jelentette ki az ukrán elnök a Müncheni Biztonsági Konferencián tartott beszédében.
A magyar miniszterelnök felhívta az ukrán elnök figyelmét arra, hogy félreérti a helyzetet, ez a vita nem róla, Orbán Viktorról és nem is Volodimir Zelenszkijről szól, hanem Magyarország, Ukrajna és Európa jövőjéről. A kormányfő kiemelte: mivel az ukrán elnök ezt nem érti pontosan, ezért nem lehet az Európai Unió tagja.