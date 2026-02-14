Orbán Viktor Volodimir Zelenszkijnek: Ez a vita nem rólam és nem Önről szól

A magyar miniszterelnök felhívta az ukrán elnök figyelmét arra, hogy félreérti a helyzetet, ez a vita nem róla, Orbán Viktorról és nem is Volodimir Zelenszkijről szól, hanem Magyarország, Ukrajna és Európa jövőjéről. A kormányfő kiemelte: mivel az ukrán elnök ezt nem érti pontosan, ezért nem lehet az Európai Unió tagja.