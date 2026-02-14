Magyar Péter feljelentést tesz a sosem látott videófelvételek ügyében

A mai adásban beszélünk a nem nyilvános kamerafelvétel miatt tett, nehezen értelmezhető feljelentésről, újabb tiszás provokátor-akciókról, és a magyar kormányra gyakorolt egyre erősödő ukrán nyomásgyakorlásról.
Drogos házibuli: Drogbirtoklás miatt tettek feljelentést Magyar Péter ügyében, egyre nő a feszültség a Tisza Pártnál Magyar Péter beismerő videója után.
Szándékos provokáció: A Pest vármegyei Pécelen is rendbontók fogadták Lázár Jánost. Az építési és közlekedési miniszter felhívta a figyelmet, hogy ilyen ország lesz Magyarország, ha a tiszások hatalomra kerülnek. Az egyik provokátor elárulta, pénzt kapott azért, hogy elmenjen a rendezvényre.
Lázálom: A volt ukrán elnöki tanácsadó szerint Zelenszkij uniós csatlakozási törekvése politikai fantázia.
Nyílt politikai zsarolás: Kijev nyíltan és leplezetlenül próbálja befolyásolni a magyar választók akaratát.
Vendégek:
Lattman Tamás, nemzetközi jogász
Szűcs Gábor, a Megafon véleményvezére
Szanyi Tibor, az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom elnöke
Dornfeld László, az Alapjogokért Központ elemzője
Műsorvezető: M. Kovács Róbert