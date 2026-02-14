Magyar Péter feljelentést tesz a sosem látott videófelvételek ügyében

Drogos házibuli: Drogbirtoklás miatt tettek feljelentést Magyar Péter ügyében, egyre nő a feszültség a Tisza Pártnál Magyar Péter beismerő videója után.

Szándékos provokáció: A Pest vármegyei Pécelen is rendbontók fogadták Lázár Jánost. Az építési és közlekedési miniszter felhívta a figyelmet, hogy ilyen ország lesz Magyarország, ha a tiszások hatalomra kerülnek. Az egyik provokátor elárulta, pénzt kapott azért, hogy elmenjen a rendezvényre.

Lázálom: A volt ukrán elnöki tanácsadó szerint Zelenszkij uniós csatlakozási törekvése politikai fantázia.

Nyílt politikai zsarolás: Kijev nyíltan és leplezetlenül próbálja befolyásolni a magyar választók akaratát.

Vendégek:

Lattman Tamás, nemzetközi jogász

Szűcs Gábor, a Megafon véleményvezére

Szanyi Tibor, az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom elnöke

Dornfeld László, az Alapjogokért Központ elemzője

Műsorvezető: M. Kovács Róbert