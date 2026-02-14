Müncheni Biztonságpolitikai Konferencia: Európa védelmi kiadásainak növeléséről és Ukrajna feltétlen támogatásáról szólt az első nap

Az ukrán elnök és a német védelmi miniszter a kezében tartotta az első közös, német-ukrán gyártású harci drónt. Volodimir Zelenszkij a Müncheni Biztonságpolitikai Konferenciára érkezett Németországba, de a tartózkodása elején a német védelmi miniszterrel, Boris Pistorius-al még felkereste a közösen létrehozott dróngyárat is. Ez a drónüzem az első abból a tízből, amelyet Európa-szerte terveznek létesíteni az év végéig.

Az ukrán elnök és a német kancellár örömtelien találkoztak a müncheni konferencián. A két ország vezetője szoros kapcsolatot ápol, ezt bizonyítja a közös dróngyár is, továbbá Ukrajna feltétel nélküli támogatása, akár Ukrajna EU-tagságában is. A német kancellár ugyanis leszögezte, az Európai Unió új bővítési stratégia kidolgozására készül az április választás után. A kancellár szerint ugyanis mindenki tudja, ki ellenzi ezt, de túl kell lépniük ezen - fogalmazott Friedrich Merz.

A francia elnök a konferencián azt mondta: eljött az idő, hogy Európa újra geopolitikai hatalommá váljon. Mark Rutte ugyanakkor arra számít, hogy az észak atlanti szövetség vezetése a jövőben egyre inkább át fog tolódni az Egyesült Államokból Európába. Az NATO főtitkára továbbá leszögezte, szerinte Ukrajna a lehető legjobban használja fel a neki adott támogatást.

"Változtass, vagy meghalsz." - erről már egy ukrán katonaorvos beszélt a konferencia margóján, a müncheni Ukrán Házban. A férfi arra figyelmeztette az európaiakat, hogy készüljenek fel, mielőtt a háború megérkezik hozzájuk. Mint mondta, a felkészülésben az ukránok a legjobb partnerek, mert úgy fogalmazott, hogy "ők már a háborús jövőben élnek".

A konferencián a legnagyobb várakozás az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio beszédét övezi. Az amerikai fődiplomata már kétoldalú tárgyalásokat folytatott a kínai külügyminiszterrel, Vang Ji-vel, és a német kancellárral, Friedrich Merz-el is. Marco Rubio a müncheni biztonságpolitikai konferencia után február 15-én Budapestre látogat.