Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a választásokba

27. alkalommal tartott évértékelő beszédet Orbán Viktor miniszterelnök. Elmondta, hogy mindenkit az izgat, mi lesz 2026-ban, de kiemelte, hogy először is le kell számolni azzal, hogy mi volt 2025-ben. A kormányfő szerint a szuverén külpolitika a nemzeti függetlenség előfeltétele. A veszély nagy, Brüsszel pedig naponta próbálkozik. Kiemelte, hogy a Tisza már be is jelentette, hogy beviszik Magyarországot a közös európai külpolitikába.

A Politico cikke szerint már be is ismerték, hogy Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba. 5 pontban foglalták össze a cikkben, hogy miként szeretnék ezt véghez vinni.

A napokban zajlik a Müncheni Biztonsági Konferencia, ahol azt a kijelentést tette Ursula von der Leyen, hogy a fegyverkezés fokozását sürgeti. Megszólalt a fórumon Volodimir Zelenszkij is, beszéde pedig szinte azonos volt az Európai Bizottság elnökének álláspontjával.

Műsorvezető: Palányi Nóra