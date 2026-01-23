A háborús pszichózis végleg beköltözött az európai döntéshozók fejébe, ahol a diplomáciai megoldásokat felváltotta a fegyverkezési láz és a sorkatonaság kényszerű visszavezetése. Horvátország 2026 januárjától újra kötelezővé tette a szolgálatot a 19 és 29 év közötti férfiak számára, míg Litvánia tizennyolc év szünet után január 2-án indította el az újabb sorozási hullámot. Dánia még ennél is messzebbre ment: 2026-tól a nők számára is kötelezővé teszi a 11 hónapos kiképzést. Ez a folyamat nem elszigetelt jelenség, hanem a brüsszeli elit összehangolt terve, amely az európai társadalmakat egy elhúzódó konfliktusra készíti fel. Miközben Emmanuel Macron már 26 olyan országról beszél, amely készen áll katonákat vagy eszközöket küldeni Ukrajnába, a Béketanács megalakulása Davosban az utolsó reménysugár a totális eszkaláció megállítására.