Kongresszust tartottak

A Magyar Pszichiátriai Társaság XI. Nemzeti Kongresszusát 2026. január 21-24 között, Budapesten a Kongresszusi Központban tartották. Az eseményen több mint 200 előadással, szimpóziummal, kerekasztal beszélgetéssel várták a a több mint 800 résztvevőt.
A gazdag szakmai program a pszichiátriai szakma szinte minden rész- és határterületével találkozhatunk, több olyan új kutatási eredményt, szakmai fejleményt bemutatva mint például a depressziós hangulatzavarok sokszínű kiváltó okai és különféle altípusai, az öngyilkossági kísérletek immunológiai háttere vagy a stigmatizációval és az orvosok kiégésével foglalkozó programokat.