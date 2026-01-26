Berobbant az influenzajárvány

Az elmúlt hetekben jelentősen megnőtt az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma. A leginkább érintett korosztályok a gyermekek, az idősek és a krónikus betegek. Gyakori tünetek: magas láz, fejfájás, izomfájdalom, torokfájás, köhögés, levertség. Az egészségügyi ellátórendszer terhelése nő, egyes intézményekben látogatási korlátozásokat is bevezethetnek.

A szakemberek a megelőzésre hívják fel a figyelmet: kézmosás, fertőtlenítés, közösségek kerülése, valamint az influenza elleni védőoltás.