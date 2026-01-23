Magyar Péter új „messiása” a pártállami korrupció és a globális olajmaffia öleléséből érkezett

A Tisza Párt legújabb „csodafegyvere”, Kapitány István, nem a semmiből érkezett: a nyolcvanas évek végén az Interag nevű impexes bűntanyán kezdte a pályafutását, amely a pártállami szabadrablás és a titkosszolgálati játszmák központja volt. Ez a cég nem csupán a Shell magyarországi szálláscsinálója volt, hanem az a „gyilkos gépezet”, amely évtizedekre megmérgezte a magyar földet a Nyugaton már betiltott DDT-alapú vegyszerekkel. Míg a tiszás rajongók „páratlan karrierről” lelkendeznek, a valóság az, hogy Kapitány onnan „csusszant át” a Shellhez, ahol 37 évig asszisztált a Big Oil olyan „apróbb” botlásaihoz, mint a nigériai OPL 245-ügy, ahol 1,1 milliárd dollár tűnt el az offshore-labirintusban. Úgy tűnik, Magyar Péternek sikerült megtalálnia azt az embert, akinek a kisujjában van a korrupció, a titkosszolgálati fedőcégek világa és a magyar nemzeti érdek – például a Mol – módszeres gyengítése.