Magyar Péter „mártírja” a rendőrségen vallott színt

Magyar Péter január 15-én egy sötét, kocsmából rontó támadóról és felrúgott pultokról vizionált a közösségi oldalán. A hazugsággyár motorja azonnal beindult, Szimon Renáta pedig napok óta sajnáltatja magát a „meg nem történt” események miatt. A valóság ezzel szemben kőkemény és dokumentált. A rendőrségi tanúvallomásában a jelölt kénytelen volt bevallani az igazat. Senki nem bántotta őt. Személyét érintő szidalmazás el sem hangzott. A HírTV Célpont stábja a helyszínen tartózkodott, és a felvételek igazolják: a pult érintetlen volt akkor is, amikor a pártelnök szerint már romokban hevert. A „támadás” valójában egy jogos tulajdonosi számonkérés volt a magánterületen jogtalanul felállított stand miatt. A helyi presszó és dohánybolt gazdái csupán a parkolójukat féltették a tiszás tolakodástól.