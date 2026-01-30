A magyar családok védelme egy folyamatos, évről évre megújuló küzdelem eredménye

Százezrek kerültek volna fizetésképtelen helyzetbe, ha nincs rezsistop - jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor elmondta: Magyarországon már megszokott, hogy van rezsicsökkentés, viszont a nyugati országokban 3-4-szer magasabbak az árak, mint itthon. A kormányfő hozzátette: a rezsicsökkentésért minden évben meg kell harcolni, ugyanis Brüsszelből folyamatosan támadják a kormány programját.