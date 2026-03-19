Szilágyi Mátyás, a Külügyi Intézet kutatóját, korábbi kisinyovi nagykövet, Robert C. Castel, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója, a Magyar Nemzet főmunkatársa és Dócza Edith, a Migrációkutató vezető elemzője voltak a vendégeink.
Főbb témák:
-Trump Irán legnagyobb gázmezőjének elpusztításával fenyeget
-A NATO töréstesztje lehet a Hormuzi-szoros biztosítása
Irán két hete lezárta a Hormuzi-szorost és támadta az amerikai katonai bázisokat illetve az energetikai infrastruktúrát az Öböl-menti államokban, majd célba vette az olaj- és földgáz kitermelő létesítményeket is. Az elemzők szerint a hormuzi hajók elleni támadások és a régióban végrehajtott légicsapások leleplezik Teherán stratégiáját, amely fokozatos eszkalációra és hosszú háború fenntartására épül.
-Új nukleáris létesítményt fedezett fel Iránban a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség