Nem zárult le az ügy: a NAV tovább vizsgálja az ukrán pénzszállítókat

Fenn áll az esélye, hogy a magyar ellenzéket akarták támogatni az aranykonvoj által szállított pénzből - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter elmondta: az ügy legérdekesebb része, hogy egy tiszás ügyvéd képviseli az ukrán pénzszállítókat. A miniszter emlékeztetett: 2022-ben is próbálták befolyásolni a választásokat, de az eltörpült a mostani beavatkozás mellett.

A miniszterelnökséget vezető miniszter a HírTV kérdésére megerősítette: a NAV jelenleg is nyomoz az ügyben.

A miniszterelnök a Bayer Show különkiadásában arról beszélt, hogy mindenféleképpen ki kell vizsgálni, hogy mire akarták felhasználni az aranykonyvoj által szállított pénzt. Orbán Viktor rámutatott: a pénz mennyisége nem összehasonlítható a legnagyobb magyar bankok készpénzforgalmával sem.

