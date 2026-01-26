A szerdai fővárosi közgyűlésen kiderül, ki kinek az oldalán áll

Ordas Eszter még tavaly nyáron jelentette be, hogy lemond a fővárosi mandátumáról és frakcióvezetői posztjáról. Távozását családi okokkal magyarázta, de sokak szerint a frakcióvezető azért döntött így, mert nem bírta elviselni Magyar Péter vezetői stílusát. Magyar Péter korábban kijelentette képviselőiről, hogy agyhalottak.

Ordas Eszter, a Tisza egykori fővárosi önkormányzati képviselőjének férje is Magyar Péter egyik képviselőjelölt-jelöltje - írta a Magyar Nemzet. Kiemelték, hogy Dobos Tamás cégei érintettek voltak 2020-ban, a fővárosi BKV-hajózást érintő baloldali kartellügyben. A portál azt írta, Dobos Tibor ügyvezető és tulajdonos volt 2020-ban azokban a hajózásra szakosodott cégekben, amelyeket kartellezés miatt megbírságolt a Gazdasági Versenyhivatal. Céljuk az volt, hogy így mindenképpen ők nyerjék el a BKV hajók üzemeltetését a Karácsony-féle fővárosi önkormányzattól.

A négy kartellel érintett céget nemcsak az ügyvezető és tulajdonos, Dobos Tibor személye, hanem cégjegyzésre jogosult, illetve jogi képviselője is összeköti, aki nem más, mint a Tisza egykori fővárosi önkormányzati képviselője, Ordas Eszter. A hajók mögött kartellgyanús cégek állnak, és nem véletlenül bukkan fel újra és újra a Tisza Párt neve - hangsúlyozta híradónknak a Fidesz fővárosi képviselője. Gulyás Gergely is arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza Párt és Karácsony Gergely érdeke összefonódik, ugyanis a Tiszás céget a főpolgármester védelem alá helyezi.

A szerdai közgyűlésen zárt ajtók mögött tárgyalják a bulihajók ügyét. Itt dől el, hogy ki áll a budapestiek, és ki a háttéralkuk és kartellek mellett.